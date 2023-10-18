بسبب الأوضاع في غزة.. تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

كما قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

وكان من المقرر الاحتفال خلال دورة المهرجان الحالية بالفنان سيد درويش، كما أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية كانت ستتضمن 38 حفلاً يحييها 120 فنانًا منهم 90 مطربًا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات أصالة، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفى، نهى حافظ، أحمد إبراهيم، ندى غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، أيمن مصطفي، مي فاروق، ياسر سليمان، رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن، تامر نجاح، حسام صقر، طه حسين، أمنية سمير، أحمد العمري.