«حياة كريمة» تؤيد قرارات الرئيس السيسي وتعلن الاعتصام أمام معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأييدها الكامل لقرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة اعتزامها الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور قوافلنا الإغاثية.

وأضافت: «نؤكد على جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء».

كما أعلنت المبادرة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» استجابتها الكاملة بكافة متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمها لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد ارسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تتواجد الان امام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وتابعت: «عليه، نؤكد اعتصام أعضاء مؤسستنا ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات، ونؤكد اننا مستمرون في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما نعلم أن متطوعينا ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».