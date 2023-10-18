وزيرة الهجرة تستقبل رئيسي لجنتي ”حقوق الإنسان” و”الشباب والرياضة” بمجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء، مثمنة التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب بشأن العمل والتنسيق لتنفيذ وتلبية رغبات المصريين بالخارج، وكان آخرها الموافقة على قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مشيدة بما لمسته من إيجابية لدى السادة أعضاء البرلمان تجاه القانون عند مناقشته خلال الجلسة العامة، وإبداء عدد منهم لبعض المقترحات التي من شأنها تحقيق المزيد من التيسيرات لأبنائنا بالخارج.

وأكدت السيدة وزيرة الهجرة ضرورة العمل على حث المصريين بالخارج والشباب من الجيل الثاني والثالث لصناعة مستقبل وطنهم، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال اللقاء، أوضحت السفيرة سها جندي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دور اتحادات المصريين في الخارج وآلية عملها، وأيضا أهمية توحيدها لصالح أبناء مصر وخصوصا في الشق الخدمي، كذلك تذليل اية تحديات يواجهها المصريين المقيمين في الخارج، وذلك في إطار التنسيق الجاري بين وزارة الهجرة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

ومن جانبه، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره للسفيرة سها جندي وجهودها لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من أهالي دائرته الانتخابية في محافظة سوهاج يقيمون بالخارج وخصوصا في دول الخليج، موكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين وزارة الهجرة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاق الدستوري المقبل، مشددا على أهمية تمتع كل فرد بحقه لأن يكون جزءا فاعلا في اختيار القيادة التي ستقود الوطن خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور المصريين بالخارج في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة ومشاركتهم بكثافة فيها.

كما أشاد النائب الدكتور محمود حسين بآليات تواصل وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج وخصوصًا الشباب منهم، موضحًا أن الشباب المصري سواء في الداخل أو في الخارج هم مستقبل مصر، ويعي دائما كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت في ظل تلك التحديات وحريص أيضًا على المشاركة في العملية الانتخابية لصناعة مستقبل وطنه.