محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لـ 2مليون و603 ألف حالة ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) بلغ 2 مليون و 603 ألف و 872 حالة منذ بدء الحملة وحتى منتصف أكتوبر الجاري بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 212 ألف و934 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 467 ألف و596 طفلاً وفحص 3170 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي مليون و798 و 202 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 94 ألف و 62 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 27 ألف و54 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 854 خدمة في مجال صحة البيئة وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.