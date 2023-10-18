وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة توفر الخضروات والفاكهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - اللواء هشام آمنة لكبار " التجار ": دوركم وطني ومهم لدعم مبادرات وجهود الدولة في السيطرة علي الأسعار والتخفيف علي المواطنين

اللواء خالد عبدالعال : نعمل جميعا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة .

جاءت الجولة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة واللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور .

وبدأ وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في سوق العبور بعقد لقاء مع عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق ، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب الدولة في نجاح المبادرات التي تنفذها للتخفيف عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها ، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٢٥ ٪؜ الي ٤٠ ٪؜ وعلي رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفاكهة .

وأضاف التجار : نحن جنود مع الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة علي الأسعار فيما يخص الفاكهة والخضروات والاسماك واللحوم المبردة .

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية أدوار أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق العبور في دعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت يوم السبت الماضي ، وطالب وزير التنمية المحلية من تجار سوق العبور باستمرار دورهم الوطني المهم للتخفيف عن المواطن فيما يخص أسعار السلع اليومية التي يحتاجها ، مضيفاً : دوركم وطني ومهم لدعم مبادرات الحكومة والتخفيف الي المواطن وخفض الأسعار .

وعقب ذلك قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية علي منافذ بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور للتأكد من الأسعار المعلنة للبيع بالسوق للمواطنين وتجار التجزئة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توافر جميع السلع الأساسية للمواطن في السوق بأسعار مخفضة طبقاً للمبادرة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية مع المحافظات لحركة الأسواق والتصدي لأي محاولة لزيادة الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً علي توافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كافي من السلع ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على إرتفاع الأسعار التى اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال فى ضبط الأسعار بالأسواق .

وأكد اللواء خالد عبدالعال على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة فى خفض الأسعار لمصلحة المواطن مؤكدًا أن أسعار الخضر والفاكهة شهدت انخفاضًا يتراوح من ٣٠% إلى ٤٠% بالسوق منذ بدء المبادرة .

وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة فى جميع الأحياء بالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولة لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار .

وسوق العبور مقام على مساحة ٣٠٠فدان تضم ١٩٠ فدان للسوق المركزي منها ١٦.٥ فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و١٥ فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى ١١٠ فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.