نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نقابة محامي شمال القاهرة" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدان عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، مجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة في أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي يجب تحويل أصحابها إلى محاكمة دولية لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.



وأكد نقيب محامي شمال القاهرة في بيان صحفي اليوم أن الصمت الدولي المريب تجاه المجازر اليومية ليس غريب بل أصبح معتاد لذا بجب أن يكون التحرك عربي وسريع، مطالبا الرؤساء العرب بمناسبة نظرائهم بالغرب بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح والضغط عليهم بكل الأسلحة الدبلوماسية والاقتصادية.



كما يعلن مجلس نقابة محامي شمال القاهرة نقيبا وأعضاء رفضهم لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم.