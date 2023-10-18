نقيب الصحفيين المصريين يوجّه التحية للمقاومة الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - رحّب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بالسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في مقر النقابة، للمشاركة في ندوة عقدتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة، حول مجزرة الاحتلال الصهيوني في غزة.

وقال "البلشي" إن نقابة الصحفيين المصريين هي البيت الثاني، والتي تُعد امتدادًا للقضية الفلسطينية، والتي اعتبرت المقاومة والقضية هي قضيتها الأولى دائمًا.

وأضاف نقيب الصحفيين أننا أمام حدث جلل، تختلط فيه المشاعر المتضاربة، بين إجلال لصمود شعب بطل ومقاوم، رسائله كانت كافية لفضح الضمير العالمي، وازدواجية المعايير، خاصة بعد هبوط الرئيس الأمريكي للمطار، ليُحمّل الضحية الثمن، مؤكدًا أن هذه الجريمة ثقيلة، وعصرت قلوبنا، خاصة عندما نرى مجلس حرب يختلط فيه المسؤولين الأمريكيين مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد "البلشي" أننا أمام مجتمع دولي، انتفض للدفاع عن كيان مُحتل، هو الأسوأ، ونرى أبشع أشكال الاحتلال الاستيطاني في التاريخ، وما حدث كان كاشفًا للضمير العالمي.

وتابع: "نتكلّم عن 500 شهيد في مجزرة، والعالم يتحدّث عن أكاذيب فضحت الضمير العالمي خلال الأيام الماضية، نؤكد على ثوابتنا، أننا دائمًا سنكون مع كل مقاوم ضد الاحتلال، القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا، ونحن امتداد لها، وهم يدافعون عن أرضنا وأمننا".

ووجّه نقيب الصحفيين المصريين، التحية للمقاومة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أننا أمام مشهد كاشف وفاضح، ويوجّه رسالة للأجيال الجديدة، تقول هذا هو العالم.