نقيب الصحفيين المصريين:  نحن أمام 15 زميل شهيد في غزة واستهداف 50 مؤسسة إعلامية

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، الزملاء في الوطن العربي، أن نكون سلاحًا للحقيقة، وندافع عن حق الشعب الفلسطيني والمقاومة، مثل الصحافة الغربية، التي تُعتبر سلاحًا للاحتلال. داعيًا للمشاركة اليوم في وقفة تضامنية اليوم على سُلم النقابة، اليوم، للتضامن مع الأخوة في غزة.

وقال خلال ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة اليوم، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن الأفعال ما هي إلا تضامن صغير، ولكنها تعبير عن رسالتنا أن الأخوة في فلسطين في القلب، وسنظل متمسكون بعدالة قضيتهم.

وتضامن "البلشي" مع الزملاء الصحفيين في فلسطين، مؤكدًا أننا اليوم أمام 15 صحفي شهيد، وإصابة العشرات منهم، واستهداف منازلهم، وأيضًا استهداف نحو 50 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وأعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، تضامنه مع عددٍ من الزملاء، الذين أحالتهم BBC للتحقيق، بسبب موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.