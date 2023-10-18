نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين المصريين تتضامن مع كل إجراءات "الصحفيين" دعمًا للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، تضامن نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، مع كل الإجراءات التي تقوم بها، دعمًا للأشقاء في فلسطين وغزة.

وقال "البلشي" خلال ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة اليوم، للسفير الفلسطيني بالقاهرة، إن نقيب المهندسين أبلغه ذلك في اتصال هاتفي منذ قليل، وأن نقابة المهندسين أكدت مشاركتها في الوقفة التضامنية التي تنظّمها نقابة الصحفيين اليوم على سُلمها، بوفدٍ لها.