نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الفلسطيني بالقاهرة: القصف الإسرائيلي لا يُفرّق بين حمساوي أو فتحاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن حركة حماس جزء من نسيج الشعب الفلسطيني، وأيضًا حركة فتح، وجميع حركات المقاومة الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

وأضاف خلال ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، اليوم، أن السُلطة الفلسطينية رفضت وتصدّت سابقًا مشروع قرار تم تقديمه في الأمم المتحدة باعتبارها حركة إرهابية، ورفضت فلسطين ذلك، بصفتها مراقب في الأمم المتحدة، وأجهضت تمرير هذا القرار.

وأكد "اللوح" أن فلسطين لديها نحو 13 أو 14 فصيل سياسي، في إطار منظّمة التحرير، وأن ما نُسب للرئيس الفلسطيني محمود أبومازن بأن حركة حماس ليست جزءًا من الشعب الفلسطيني، هو عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن حركة حماس جزءًا من الشعب الفلسطيني، وأيضًا حركة فتح، وجميع الفصائل، من أساس مكوّنات المقاومة الفلسطينية، ولكن ما يُمثّل الشعب الفلسطيني هو السُلطة الفلسطينية.

وتابع: "مصر لها الفضل في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني، والقصف الإسرائيلي لا يُفرّق بين حمساوي أو فتحاوي، هو يقصف لأنه فلسطيني، ودمه فلسطيني".