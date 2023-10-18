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نقابة الصحفيين المصريين تكتسي بالعلم الأسود حدادًا على شهداء غزة

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أحمد جودة - القاهرة - علّقت نقابة الصحفيين المصريين، العلم الأسود، بجوار علمي فلسطين ومصر؛ تضامنًا مع شهداء عزة الأبرياء، ضد القصف الصهيوني، وجرائم الاحتلال.

وتنظّم النقابة مجموعة من الفعّاليات، للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ حيث نظّمت لجنة الشؤون العربية ندوة اليوم، للسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأيضًا دعت لوقفة احتجاجية على سُلمها مساءً، للتضامن مع الأخوة في غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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