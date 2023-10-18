نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تقف دقيقة حداد على شهداء غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقف مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين وغزة، خاصة جريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

جاء ذلك في بداية ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي عضو المجلس، للسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة.

وعلّقت نقابة الصحفيين المصريين، العلم الأسود، بجوار علمي فلسطين ومصر؛ تضامنًا مع شهداء عزة الأبرياء، ضد القصف الصهيوني، وجرائم الاحتلال.

وتنظّم النقابة مجموعة من الفعّاليات، للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ حيث نظّمت لجنة الشؤون العربية ندوة اليوم، للسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأيضًا دعت لوقفة احتجاجية على سُلمها مساءً، للتضامن مع الأخوة في غزة.