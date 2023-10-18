أعضاء التحالف الوطنى يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين أمام بوابة معبر رفح (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أدى أعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى، صلاة الغائب، أمام بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا فى القصف الدموى على المستشفى المعمدانى فى غزة وأسفر عن استشهاد المئات.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف التحالف: "نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره التضامن مع "وقف القتل" عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة "مرابطون حتي الإغاثة" والموجود علي الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1acOMHbmpXPyrlM1KB-PjnmoGYFTMy-Mt

وتابع التحالف: "ونسأل منهم رفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات الصمت عن القتل اسوأ من القتل.. مرابطون_حتي_الاغاثة".