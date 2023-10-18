الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: نتضامن بشكل مطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

ورفضت الحملة، كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ولما بها من ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضي المصرية؛ لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

وجاء في بيانها: "ندعو العالم بأسره وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين".

وجددت الحملة الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بانه لا حل الا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.