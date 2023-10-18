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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروع محور ناهيا ببولاق (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة.
حيث تابع الشهابي، أعمال التوسعة والرصف بطريق بني مجدول أبورواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتى طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبورواش.
وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 123 شارع بنطاق ٤ مناطق ( بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته).
ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.
رافق نائب محافظ الجيزة، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والمهندس يسري كامل رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الجيزة ومسؤولي مديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.