نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين الأفريقيين" يدين جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان اتحاد الصحفيين الأفريقيين، الجرائم الهمجية التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها الاعتداء على مستشفى المعمداني.

وأدان الاتحاد في بيان له اليوم، هذه الجرائم الوحشية، مطالبًا كل من؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، بالكف عن تطبيق سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ مواقفًا تليق بشعاراتهم، بالعدالة والمساواة والحرية والسلام.

وأكد بيان الاتحاد، ومقره القاهرة، أن ما يحدث في غزة وضد الشعب الفلسطيني، مرفوض شرعًا وقانونًا وإنسانيًا، داعيًا إسرائيل، بالكف عن تهديد السلام بالمنطقة، والتلويح براية الحرب والانتقام، ومحاولة احتلال أراضي الغير بالقوة، واستخدام آلات الموت والدمار والغطرسة ضد النساء والأطفال والمدنيين العُزّل، بدعوى الحفاظ على أمن إسرائيل.

وأدان الاتحاد برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، سياسة التهجير القسري للمدنيين إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن، لإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التزام كل الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، الذي يُجرّم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق فوري ضد نتنياهو وحكومته المتطرّفة كمجرمي حرب.

وأكد البيان في الختام، على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذه المرحلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور، وتكثيف الجهود من أجل إطلاق آلية تستهدف تحقيق حل الدولتين، بوصفه المسار الوحيد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.