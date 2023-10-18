نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة والتي راح ضحيتها أكثر من أربعة ألاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وأضاف: "تواصل آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة فى ذلك اشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل فان الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقديم قادتها للمحاكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفي" المعمداني “ فى غزة الذي استشهد خلاله أكثر من 1000شهيد وجريح، وذلك فى غارة للاحتلال الصهيوني مساء أمس على ساحة المستشفي بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض”.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورا ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النازي خاصة بعد قطع المياه والكهرباء عن غزة.

ودعا اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين فى كل مكان لرفع صوتهم بإدانة المجازر الصهيونية فى قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.

ودعا الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية، للتحرك على المستوي الشعبي لدعم الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم المادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني البطل.