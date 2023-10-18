نقابة الصحفيين المصريين تهدي سفير فلسطين بالقاهرة درع للتضامن مع شهداء غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، درع للسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والشهداء في غزة.

جاء ذلك على هامش ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي، للسفير دياب اللوح، اليوم.

وتنظّم النقابة وقفة تضامنية مساءً، على السُلم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة.