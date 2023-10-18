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نقابة الصحفيين المصريين تهدي سفير فلسطين بالقاهرة درع للتضامن مع شهداء غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، درع للسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والشهداء في غزة.

جاء ذلك على هامش ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي، للسفير دياب اللوح، اليوم.

وتنظّم النقابة وقفة تضامنية مساءً، على السُلم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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