نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف مستشفى المعمداني.. نقيب المهندسين يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بشدة المجزرة البربرية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، بقصفها المستشفى المعمداني بقطاع عزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء والمدنيين والجرحى والأطفال والنساء.

وقال النبراوي، إن جريمة الاحتلال بقصف المستشفى لا يمكن السكوت عنها، حيث تجاوز فيها الكيان المحتل كل الخطوط الحمراء وانتهك القوانين والمواثيق الدولية.

وتابع: “أن هذا الهجوم الدموي وإستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء والعاملين في الإغاثة والمنشآت المدنية بالمخالفة للقانون الدولي هي جريمة إبادة جماعية تكشف الوجه الفاشي لهذا الاحتلال الصهيوني”.

واستكمل: “واستهجن بكل العبارات موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تغض الطرف عن هذه المذابح، وتستمر في إبداء الدعم للكيان الصهيوني، وانتهاج سياسة ازدواجية معايير سافرة، واعتبرهم شريكا بشكل كامل في هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين منذ ٧ أكتوبر غالبيتهم من النساء والأطفال”.

وأوضح أنه لا بد من التالي:

أولًا: أطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر، واستدعاء السفير المصري لدى دولة الاحتلال، وقطع أي علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب.

ثانيًا: أرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي تعني تصفية القضية الفلسطينية، وأؤيد موقف الدولة المصرية في هذا الشأن.

ثالثًا: أدعو جموع المهندسين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الصحفيين اليوم.

رابعًا: الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية موحدة لكل المهنيين، بالتنسيق مع النقابات المهنية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

خامسًا: التأكيد على القرارات السابقة للجمعيات العمومية للمهندسين، بوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.