الحركة المدنية: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن مشاعر المصريين.. والمعارضة تدعم موقف الإدارة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 04:35 مساءً - ذكر خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبرت عن المشاعر الوطنية في مصر ورفضها للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وتؤكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية وارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطينى.

وأوضح داود، أن محاولات الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن من الممكن أن تهدد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لأن المقاومة ستنتقل من غزة إلى الحدود المصرية.

وأضاف "داود"، أن الموقف الرسمي المصري، مدعوم من الجميع بما في ذلك أحزاب المعارضة، ومن بينها الحركة المدنية التي ينتمي إليها ومن جموع الشعب المضري، في رفض الجرائم الإسرائيلي، وخاصة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال أمس بقصف مستشفى المعمداني، وبالتالي فإن كل عمليات القصف العشوائي.

وثمن قرار إلغاء القمة التي كان مقررًا لها اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى أنه يحترم شعور الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، التي انطلقت في تظاهرات عفوية فور انتشار أنباء المجزرة وعملية الإبادة التي قامت بها إسرائيل، موضحًا أن هذا تعبير صريح عن الموقف العربي المشترك، لأن إسرائيل ليست فقط المسؤولة عن تلك المجازر، بل أيضا أمريكا تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن طريق دعماه المطلق الأعمى لإسرائيل، والإصرار على تجاهل حقيقة أن سبب كل المشاكل التي تحدث في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي ورفض إقامة الدولة الفلسطينية.