حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعلق أنشطتها يومين بسبب أحداث فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 04:35 مساءً - أعلنت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، تعليق أنشطتها لمدة يومين تنديدا بأعمال الاعتداء الوحشية علي المدنيين في غزة والتي بلغت أقصاها باستهداف مستشفى المعمداني الأهلي بما يخالف القوانين والأعراف الدولية الانسانية والأخلاقية، وحدادا علي أرواح الضحايا من جراء هذه الاعتداءات.

وكان حازم عمر، قد حذر في وقت سابق من التمادي في الاعتداءات غير المسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية بالعنف المفرط، مشيرا للتداعيات الخطيرة علي السلم والأمن الدوليين.