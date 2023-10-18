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وقفة على سُلم نقابة الصحفيين المصريين للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة على سُلم نقابة الصحفيين المصريين للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد مذبحة مستشفى المعمداني أمس.

وندد الصحفيون، والمتضامنون مع القضية الفلسطينية، أي تعامل مع الكيان الصهيوني داخل أرض مصر، مطالبين بطرد السفير الفلسطيني من القاهرة، ووقف استقبال سياح إسرائيليين.

وردد المحتجون هتافات: “فلسطين عربية ضد أنف الصهيونية”، و"يافلسطين يافلسطين إحنا معاكي ليوم الدين"، و"ألف تحية ياحماس المقاومة دول إخواتنا ودول أهالينا"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد".

وكانت قد نظّمت نقابة الصحفيين ظهر اليوم، ندوة للسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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