نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مياه الجيزة: رصد 1200 وصلة خلسة خلال النصف الأول من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملاتها بكافة مناطق المحافظة لرصد حالات التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن الحملات أسفرت عن رصد ١٢٠٠ وصلة خلسة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم رصد ٥٠٠ وصلة بجنوب المحافظة شملت مناطق: أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح، و٤٥٥ وصلة بوسط المحافظة شملت مناطق: الهرم وفيصل والرماية والكيت كات والمطبعة والطالبية والمنيب والمنشية والمريوطية والعمرانية وبولاق، و٢٤٥ وصلة بشمال المحافظة شملت مناطق: كرداسة وصفط اللبن وأوسيم ومنشأة القناطر.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة تواصل حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وإتمام شروط التصالح والتعاقد وفقًا للائحة الشركة، مؤكدًا أن الحفاظ على مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة تقديم الخدمات لجمهور العملاء يأتي على رأس أولويات الشركة.

وصلة مياه خلسة

وصلة مياه خلسة

وصلة مياه خلسة