نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتافات تزلزل سُلم نقابة الصحفيين المصريين دعمًا لشهداء غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامن العشرات من المواطنين، للوقفة التضامنية التي نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين، على سُلم نقابتها اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وردد المتضامنون هتافات: “الشعب يريد إسقاط إسرائيل”، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"فلسطين عربية".

جاءت الوقفة بحضور الناشط زياد العليمي، والنشاط هيثم محمدين، والناشطة ماهينور المصري، والكاتب الصحفي جمال فهمي، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وأعضاء مجلس النقابة.