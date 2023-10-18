العربى للعدل والمساواة: نصطف خلف الرئيس السيسى ونفوضه من أجل الأمن القومى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة تقديره للجهود المتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل التهدئة وحقن الدماء الفلسطينية، ويعلن الحزب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية الفلسطينية، كما يؤكد الحزب تضامنه الكامل مع كل ما يؤخذ من قرارات سيادية من أجل الأمن القومي المصرى.

من جانبه، قال الدكتور عصام محمد عبد القادر، عضو اللجنة العليا فى بيان للحزب، أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري، ومن ثم نؤيد وندعم كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف المخطط المقيت الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية؛ فهذا من شأنه يؤدي حتمًا إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها بكل سهولة.

فيما أشارت الدكتورة مها عبد القادر، عضو اللجنة العليا بالحزب، إلى أن الدولة المصرية لها سيادتها وقرارها المستقل، وأن تأثيرها له فعالية على الساحة العالمية، وموقف الشعب المصري وقيادته السياسية واضح ولا مراء ولا تراجع فيه، وهو لا مساس بالأمن القومي المصري، وأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية بمخطط التهجير، وأن جميع المصريين مصطفين متوحدين خلف القيادة السياسية، وما تقوم به من تدابير وإجراءات عليها إجماع شعبي مصري وعربي بشأن القضية الفلسطينية.