نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتافات على سُلم نقابة الصحفيين المصريين تطالب بفتح معبر رفح لإرسال المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة؛ لدعم الفلسطينيين، ولشهداء عزة أمس.

وطالب المتضامنون هتافات: “إفتح معبر رفح”، للمطالبة بإرسال مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة".

وردد المتضامنون مع الصحفيون هتافات: “بنرددها جيل ورا حيل بنعاديكي يا إسرائيل”، و"ياصهيوني صبرك صبرك الشعب المصري هيحفر قبرك"، و"أرضك يافلسطين عربية والحكام باعوا القضية"، و"بالروح بالدم نفديكي يافلسطين".