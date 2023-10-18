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هتافات على سُلم نقابة الصحفيين المصريين تطالب بفتح معبر رفح لإرسال المساعدات لغزة

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة؛ لدعم الفلسطينيين، ولشهداء عزة أمس.

وطالب المتضامنون هتافات: “إفتح معبر رفح”، للمطالبة بإرسال مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة".

وردد المتضامنون مع الصحفيون هتافات: “بنرددها جيل ورا حيل بنعاديكي يا إسرائيل”، و"ياصهيوني صبرك صبرك الشعب المصري هيحفر قبرك"، و"أرضك يافلسطين عربية والحكام باعوا القضية"، و"بالروح بالدم نفديكي يافلسطين".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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