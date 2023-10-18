نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدين صباحي وأحمد دومة وزياد العليمي يشاركون وقفة "الصحفيين" للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الكاتب الصحفي حمدين صباحي، والنائب البرلماني سابقًا زياد العليمي، والناشط السياسي المُفرج عنه أحمد دومة، في الوقفة التضامنية التي نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين، دعمًا للقضية الفلسطينية.

كما شارك بالوقفة الكاتب الصحفي جمال فهمي، والناشطة ماهينور المصري، وعشرات المواطنين المصريين.

ونظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

وندد الصحفيون والمتضامنون مع القضية الفلسطينية، أي تعامل مع الكيان الصهيوني داخل أرض مصر، مطالبين بطرد السفير الفلسطيني من القاهرة، ووقف استقبال سياح إسرائيليين.

وردد المحتجون هتافات: “فلسطين عربية ضد أنف الصهيونية”، و"يافلسطين يافلسطين إحنا معاكي ليوم الدين"، و"ألف تحية ياحماس المقاومة دول إخواتنا ودول أهالينا"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد".

وكانت قد نظّمت نقابة الصحفيين ظهر اليوم، ندوة للسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.