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دعمًا لشهداء غزة.. من سُلم نقابة الصحفيين المصريين: "تحية للقسام عزالدين"

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أحمد جودة - القاهرة - تظاهر عشرات من المواطنين، في وقفة تضامنية نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين، اليوم، على سُلمها، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشهداء غزة، ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

وردد المتضامنون هتافات تطالب بفتح معبر رفح، لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، ووجهّوا تحية إلى المقاومة في فلسطين، وحركة حماس، ورددوا هتافات تدعم كتائب القسّام الذراع المُسلّح لحركة حماس، ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وردد المتضامنون هتافات: “تحية للقسام عزالدين”، و"ياحماس شدي الحيل"، و"ياقسام قولي كمان متسبيش ولا صهيوني ينام".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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