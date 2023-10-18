نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعمًا لشهداء غزة.. من سُلم نقابة الصحفيين المصريين: "تحية للقسام عزالدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر عشرات من المواطنين، في وقفة تضامنية نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين، اليوم، على سُلمها، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشهداء غزة، ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

وردد المتضامنون هتافات تطالب بفتح معبر رفح، لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، ووجهّوا تحية إلى المقاومة في فلسطين، وحركة حماس، ورددوا هتافات تدعم كتائب القسّام الذراع المُسلّح لحركة حماس، ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وردد المتضامنون هتافات: “تحية للقسام عزالدين”، و"ياحماس شدي الحيل"، و"ياقسام قولي كمان متسبيش ولا صهيوني ينام".