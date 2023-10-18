نقيب الصحفيين: بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية استمرارها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ونحن حريصون على القضية الفلسطينية.

أضاف البلشي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها.

وأكد نقيب الصحفيين، أن هناك مسؤولية كبيرة لتبني المقولات الحقيقية للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإعلام الغربي تحول إلى سلاح في يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البلشي، أن الصحافة الغربية تحاول تبرير جريـمة قتل المدنيين، مما يعكس ازدواجية كبيرة في المعايير.