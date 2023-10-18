نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالصفة المدنية.

التخصصات المطلوبة وشروط التقديم الطب البشرى ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجي دفعات سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر لعام 2022 وألا يقل التقدير عن " جيد “ وطب أسنان ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجي دفعة مايو2022 وألا يقل التقدير عن ”امتياز".

وطب علاج طبيعي ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجي عام 2022 وألا يقل التقدير عن "جيد" وطب صيدلة ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجي عام 2023 وألا يقل التقدير عن "جيد".

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب وتقديم الملفات حتى 31/12/2023، بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بكوبري القبة.