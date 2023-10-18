نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غلق شارع عبدالخالق ثروت بعد زيادة عدد المتضامنين مع غزة على سُلم نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت قوات الأمن منذ قليل، شارع عبدالخالق ثروت بمنطقة وسط البلد، بعد ازدياد أعداد المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية التي نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين اليوم، لدعم شعب غزة والفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.

وردد المتظاهرون هتافات: “داعمك ياوطني المحتل”، و"ياحكومات عربية جبانة"، و"إحنا وروطالبوا بفتح معبر رفح لإرسال المساعدات لقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.