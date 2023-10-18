نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة لتنمية النشء مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب.

ويأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

الجدير بالذكر أنه تم تقسيم الإدارات الفرعية إلى مجموعتين كل مجموعة تضم تسعة إدارات وقد شاركت جميع إدارات شباب الجيزة بالمسابقة.

حيث تم اختبار المتسابقين ورصد درجاتهم في المسابقة من قبل أئمة من وزارة الأوقاف وتوزيع جوائز على الفائزين.

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

مسابقة لحفظ القرآن الكريم

مسابقة لحفظ القرآن الكريم