الوطنية للصحافة: الدعم الكامل لقرارات الرئيس السيسي بشأن الموقف الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:31 مساءً - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

وثمنت الهيئة في بيانها على إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا في فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف في المنطقة.

وأوضحت الهيئة دعم ومساندة الصحافة المصرية القومية للموقف المصري وحكمة الرئيس في التعامل مع الأحداث الراهنة والتي تأتي من خلال إدارك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.