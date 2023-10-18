جلسة طارئة في مجلس الشيوخ.. ونواب: نفوض السيسي لحماية الأمن القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - بدء أعضاء مجلس الشيوخ، التوافد على مقر المجلس لعقد جلسة طارئة، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد نواب المجلس أنه من المقرر أن تشهد الجلسة تفويض النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتوقع أن تشهد هذه الجلسة تفويضا برلمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وأشاد "نجاتي" بموقف الدولة المصرية، مؤكدا أن النواب اليوم يؤيدون موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن المصري والأرض العربية فى نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.