مجلس الشيوخ يعلن تأييد ودعم الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي وتأمين حدود الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - قال المستششار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن المجلس يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد الرازق -في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء اليوم للنظر في تداعيات الأواع في الأراضي الفلسطينية- أن مجلس الشيوخ يتابع، بكل أسى وألم، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي الغير مبرر، والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وتابع: مجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي، تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل، فضلا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية.

وأشار عبد الرازق أن مجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات تلك الحرب؛ لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، فإنه يدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها، كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل، وفى حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولن ينجو منها أحد.

ولفت عبد الرازق إلى أن مجلس الشيوخ يدعو أيضا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الانسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع.

ونوه رئيس المجلس إلى أن مجلس الشيوخ اذ يدين تلك الحرب، فانه يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

كما يدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري - بكل طوائفه- إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة.

وودعا رئيس المجلس أعضاء المجلس للوقوف و قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.