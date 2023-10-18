نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرير محاضر بيئة وإشغال للطريق العام لمخزن كرتون وخردة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود مخازن للكرتون والخردة تتعدى على الطريق العام وتحدث إزعاجا للمواطنين على مدار اليوم بالمنطقة أمام مساكن أرض مطار إمبابة.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية باتخاذ اللازم حيال الشكوى ورفع كافة التعديات والإشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار المخالفة.

وقد شنت محافظة الجيزة حملة من خلال حي المنيرة الغربية بإدارات رخص المحال والإشغالات والبيئة وشرطة المرافق أسفرت عن مصادرة المخالفات وتحرير ٣ محضر بيئة و٣ محاضر إشغال للطريق العام.

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات