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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| "حرق علم إسرائيل وهجوم صلاح".. نقابة الصحفيين تشن احتجاجات بعد قصف مستشفى المعمداني

عاجل| "حرق علم إسرائيل وهجوم صلاح".. نقابة الصحفيين تشن احتجاجات بعد قصف مستشفى المعمداني، اشعلت نقابة الصحفيين مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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حيث قامت نقابة الصحفيين بوقفات احتجاجية أمام النقابة، وندد المتظاهرين بالاحداث التي اشتعلت في فلسطين بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بفلسطين.

عاجل| "حرق علم إسرائيل وهجوم صلاح".. نقابة الصحفيين تشن احتجاجات بعد قصف مستشفى المعمداني

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا الإطار ترصد لكم الوقفات الاحتجاجية التي شنتها نقابة الصحفيين المصرية ضد ما حدث في فلسطين.

عاجل| "حرق علم إسرائيل وهجوم صلاح".. نقابة الصحفيين تشن احتجاجات بعد قصف مستشفى المعمداني

وقفة احتجاجية من نقابة الصحفيين

وشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، في الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، واشتعلت الهتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات القوية ضد غزة.

تعالت هتافات المتظاهرين قائلة: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض"، "السفير بره فلسطين حرة"، "المقاومة مش إرهاب إسرائيل هي الإرهاب"، مرفق كل ذلك لافتات تحمل صور الشهداء الأطفال بعد القصف الجوي ومجزرة المعمداني.

عاجل.. غلق شارع عبدالخالق ثروت بعد زيادة عدد المتضامنين مع غزة على سُلم نقابة الصحفيين دعمًا لشهداء غزة.. من سُلم نقابة الصحفيين المصريين: "تحية للقسام عزالدين" حرق العلم الإسرائيلي على سُلم نقابة الصحفيين المصريين

نقابة الصحفيين تحرق علم إسرائيل

وقام الصحفيون بحرق علم إسرائيل، ضمن الوقفة الاحتجاجية من المتظاهرين التي نظمت من قبل نقابة الصحفيين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد القصف الغاشم الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

كما تردد على ألسنته المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين عدة هتافات أخرى أبرزهم: "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، شد حيلك يا فلسطين المقاومة هي الحل، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، الموت الموت لإسرائيل، غزة غزة رمز العزة، الطوفان في فلسطين ما نخلي صهيوني سليم".

عاجل| "حرق علم إسرائيل وهجوم صلاح".. نقابة الصحفيين تشن احتجاجات بعد قصف مستشفى المعمداني

يذكر أن كان أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه مع المهندسين والمحاميين، في وقفة احتجاجية تنظمها النقابة لدعم القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع التحركات والجهود من النقابة خلال الأيام الماضية.

نقابة الصحفيين تهاجم محمد صلاح

هاجم متضامنون ونشطاء وصحفيون، اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، في وقفة تضامنية قائلين: "عيب عليك ياصلاح"، وذلك من أجل التنديد بموقف اللاعب السلبي تجاه القضية الفلسطينية.

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النقابة تعلن فتح صندوق دعم فلسطين

وكان أعلن مجلس النقابة إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين، من أجل التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، ودعى المجلس أعضائه والجمعية العمومية للتبرع على الحساب.

كما وجهت نقابة الصحفيين الدعوة للنقباء ومجالس النقباء المهنية، لاجتماع مع مطلع الأسبوع المقبل، من أجل التنسيق على الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني ضد حرب الصهاينة.

وقررت نقابة الصحفيين والمجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية في مقر نقابة، مع فتح الباب أمام الزملاء الراغبين في التبرع بأدوات السلامة المهنية والإسعاف والإغاثة لأهل فلسطين.