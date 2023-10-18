نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابة العامة للمرافق والتنظيمات النقابية: نفخر بموقف مصر من القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلـن مجلس ادارة النقابة العامة للمرافق والتنظيمات النقابية، برئاسة هشام أحـمـد فـؤاد وجميع العاملين بقطاعات المرافق العامة الأربعة ( الكهرباء والطاقة - الإسكان - مياه الشرب - الصرف الصحي ) والذين يقدرون بنحو 45 ألف عامـل عـلى مستوى الجمهورية، تأييدهـم وبكامـل الفخـر مـوقـف مـصر والرئيس السيسي مـن القضية الفلسطينية إجـمالا ومـن الموقف الراهـن حيـال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة عـلـي مـدار الـ 10 أيام الماضية.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة العاملين بالمرافق العامة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن موقف مصر جاء متسقا اتساقًا كاملًا وواضحًا مع الإرادة الشعبية المصرية حفاظًا علي أرواح الشعب الفلسطيني وحفاظًا عـلـى كـل شبر مـن أرض سيناء.