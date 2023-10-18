نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة "الصحفيين".. مؤتمر صحفي مشترك بين النقابات المهنية المصرية لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، مؤتمرًا صحفيًا، بوجود الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين.

وكشف البيان عن الخطوات الجديدة التي ستتخذها النقابات المهنية المصرية، لتقديم المساعدات المختلفة لقطاع عزة.

جاء ذلك على هامش وقفة احتجاجية نظّمتها نقابة الصحفيين المصريين، اليوم، على سُلم النقابة، تضامنًا مع شهداء غزة، والشعب الفلسطيني.