أصغر متضامن مع شهداء غزة من أمام نقابة الصحفيين المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة “دوت الخليج”، أصغر متضامن مع الشعب الفلسطيني، من أمام نقابة الصحفيين المصريين، خلال وقفة تضامنية مع شهداء غزة.

وكانت قد نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

وندد الصحفيون، والمتضامنون مع القضية الفلسطينية، أي تعامل مع الكيان الصهيوني داخل أرض مصر، مطالبين بطرد السفير الفلسطيني من القاهرة، ووقف استقبال سياح إسرائيليين.

وردد المحتجون هتافات: “فلسطين عربية ضد أنف الصهيونية”، و"يافلسطين يافلسطين إحنا معاكي ليوم الدين"، و"ألف تحية ياحماس المقاومة دول إخواتنا ودول أهالينا"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد".

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