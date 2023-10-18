نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العربية للتصنيع تتعاون مع "جاما للإنشاءات" لدراسة تنفيذ مجمع للبتروكيماويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة جاما للإنشاءات، إحدى شركات ترينجل جروب، وبحضور الفريق مهاب مميش الممثل الرسمي عن الشركة.

وقال المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة، إن التعاون مع شركة جاما للإنشاءات لدراسة تنفيذ مجمع لصناعة البتروكيماويات في مصر، وفقا لأحدث تقنيات وآليات التصنيع الذكي، لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.

وذكر أن المشروع يقام على مساحة 500 فدان تقريبا (3 مراحل)، ويتضمن 11 مصنعا نوعيا، وتستغرق مدة التنفيذ 5 سنوات بحجم استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وبعائدات سنوية تصل إلى 6 مليارات دولار بطاقة إنتاجية 4.6 مليون طن سنويا.

ولفت عبد اللطيف أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المستهدف أن يضم تحالف تنفيذ المشروع شركاء دوليين من ذوى الخبرة فى صناعات البتروكيماويات، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية لتوفير النقد الأجنبي لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في اطار البرنامج الوطني لإحلال الواردات المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة وزيادة الصادرات المصرية السنوية إلي 100 مليار دولار، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بخطط التحديث والتطور التكنولوجي في كافة مجالات التصنيع، تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث التكنولوجيات وتقليل الواردات وتوفير منتجات وطنية تحت شعار “صنع في مصر”.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة جاما للإنشاءات يتضمن مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء، لافتا إلي تعزيز التعاون في المشروعات القومية والتنموية المختلفة محليا وخارجيا.

من جانبه، أعرب الفريق “مهاب مميش” الممثل الرسمي لشركة جاما للإنشاءات عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية، لافتا إلى تميزها بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، فضلا عن خدمة ما بعد البيع.

وأضاف أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع منتجات بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة العمل بقطاع صناعة البتروكيماويات،وتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن المشروعات القومية المتنوعة في كافة المجالات.