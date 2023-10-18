رئيس الشيوخ يعلن تأييد الرئيس السيسي فى كل ما يتخذه لحماية الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:28 مساءً - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ إذا يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطينى، الأمر الذى قابله أعضاء المجلس بالتصفيق، والهتاف "تحيا مصر".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ اليوم، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

ودعا "عبد الوهاب" الشعب المصرى بكافة طوائفه التكاتف صفا واحدا خلف الرئيس والقوات المسلحة الباسلة.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ، قد شهد توافدا مكثفا من أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة الطارئه، وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتوقع أن تشهد هذه الجلسة تفويضا برلمانيا للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وأشاد "نجاتي" بموقف الدولة المصرية، مؤكدا أن النواب اليوم يؤيدون موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن المصرى والأرض العربية فى نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.