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الرئيس السيسى يتفقد المحاور الرئيسية بالقاهرة بعد لقاء المستشار الألمانى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:28 مساءً - بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها، لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات؛ تفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى.

ويعتبر المحور من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين. كما تفقد كذلك أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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