مدير مكتب محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة التحالف الوطني المتوقفة أمام معبر برفح استعدادا لدخولها غزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:29 مساءً - تفقد اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اليوم ، قافلة مساعدات التحالف الوطني برفح. بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن القافلة تضم 106 شاحنة محملة بنحو 1500 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الي قطاع غزة.

أضاف رئيس الإدارة، أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة التي تصل الي محافظة شمال سيناء، ونقلها وتخزينها في مخازن بمدينة العريش.

أشار رئيس الإدارة الي أن توجيهات المحافظ باستقبال أي كميات من المساعدات سواء التي تصل عبر مطار العريش الدولي او التي تصل برًا عن طريق الشاحنات، وتخزينها تمهيدا لادخالها الي قطاع غزة.

واكد علي وصول كميات من المساعدات الي محافظة شمال سيناء وصلت الي 3000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والأدوية مقدمة من عدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

أضاف المحافظ، أن شاحنات المعونات تحركت من مدينة العريش الي مدينة رفح، تمهيدًا لادخالها الي قطاع غزة.

وأشار" شوشة " إلي رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء ، لاستقبال الحالات من قطاع غزة وفرزها حيث أن الإصابات المتوقع وصولها للعلاج في المستشفيات المصرية هي الكسور والحروق والمخ والأعصاب والجراحات الدقيقة ،مؤكدا علي جاهزية الاطقم الطبية وفرق الانتشار السريع.

وأكد محافظ شمال سيناء ،انه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة منذ بداية أحداث غزة،مشيرا إلي دعم مستشفيات المحافظة بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ،بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية.

أشار المحافظ ،الي وقف اجازات وراحات الأطباء والتمريض ، بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.