نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين: سنصلي في المسجد الأقصى قريبًا بعد تحرير فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إن الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني، تخطّت جرائم الحرب التي شهدها العالم في الحروب العالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابات المهنية المصرية، داخل نقابة الصحفيين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن ما يحدث في عزة هو إبادة جماعية، وبعد سقوط 500 شهيد في مجزرة واحدة، يجب أن يتأكد العالم أن ما تقوم به دولة الاحتلال يفتقر لأدنى معاني الإنسانية.

وأكد "سليم" أن العالم يجب ألا يقف مكتوف الأيدي، ويجب أن يتحد، وتتحد النقابات المهنية المختلفة، لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لشعب غزة.

وثمّن نقيب الأطباء البيطريين، الدور المصري في هذه الأزمة، وما تقوم به القيادة المصرية لحماية أمن واستقرار الدولة، مشددًا على يد الرئيس السيسي فينا قاله اليوم مع المستشار الألماني، لافتًا إلى أن موقف مصر ثابت، ويرفض السماح بالتهجير، أو إقامة وطن بديل.

وتابع: "سنجتمع جميعًا في القدس قريبًا، بعد تحرير فلسطين، وسنصلي في المسجد الأقصى".