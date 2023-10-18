نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيانات الأهلية تعلن تأييدها للرئيس السيسي لدخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور علي جمعة تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء في غزة مؤكدًا دعمه لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.

وكانت مؤسسة مصر الخير قد أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتواجد الآن أمام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء التحالف الوطني.

وأكد مجلس أمناء المؤسسة على أننا نقف جميعًا على قلب رجل واحد من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة

وشددت المؤسسة على أنها تدعم كافة الجهود المجتمعية والتطوعية والميدانية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على أية محاولات للتهجير القسري داخل سيناء.

وأكدت المؤسسة استعداها للدفع بعناصرها المؤهلة للتطوع والتضامن لدعم قوافل المساعدات حتى فتح المعبر لدخول المساعدات مشددًا على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن وتأييد موقف القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن المؤسسة تدعم موقف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضرورة حشد الجهود الدولية لاستمرار الاعتصام حتى دخول المساعدات لمعبر رفح.

جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

جانب من المساعدات