نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الأطباء المصريين يعلن فتح باب التطوع للأعضاء لتقديم العلاج لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجّه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء المصريين، بالشكر إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على جمع القوى المدنية والنقابات المختلفة على سُلم النقابة، دعمًا للشهداء في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك، بين النقابات المهنية المصرية، لدعم الأشقاء في فلسطين، إن ما يحدث في فلسطين هو جريمة حرب متكاملة الأركان، يقوم بها الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأضاف أن استهداف المستشفيات في غزة، جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية، على الرغم من أن اتفاقية جنيف تعتبر المستشفيات مكانًا آمنًا، واستهدافها جريمة.

وأكد أن نقابة الأطباء المصريين فتحت باب التبرع للمواطنين في غزة، على حساب النقابة، وفتحت باب التسجيل للأطباء للتطوّع، الراغبين في المساعدة والتطوّع في غزة حال فتحوا معبر رفح.

وتابع: "تواصلنا مع النقابات العربية، مثل الأردن التي طلبت إرسال مساعدات طبية، وتنسق مصر مع الهلال الأحمر المصري لدخولها، لن نقف مكتوفي الأيدي، قمنا بإصدار بيان باللغتين العربية والإنجليزية، يجب أن يُخلق رأي عام عالمي، ويجب أن تُحاسب إسرائيل على هذه الجرائم، هذه جرائم لم تسقط بالتقادم".

وأعلن نقيب الأطباء المصريين، دعمه للموقف المصري، شعبًا وحكومة، في رفض جرائم الاحتلال الصهيوني.