نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي": لجنة إغاثة مشتركة بين النقابات المهنية المصرية لتقديم المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن النقابة بدأت التنسيق لخطوات مشتركة مع النقابات المهنية، منأجل دعم الانتفاضة وفلسطين، من خلال لجنة إغاثة، ومن خلال تبرعات عينية، سواء غذائية أو معدات طبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك داخل نقابة الصحفيين، للنقابات المهنية المصرية، أن الأسبوع المقبل، سيشهد اجتماعًا مع كافة النقابات المهنية، للإعلان عن التفاصيل والخطوات.