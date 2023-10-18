نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الفلسطيني بالقاهرة: يشكر الشعب المصري والإعلام على دعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة والانتفاضة، وفوق شلال الدم المتدفق على أرض فلسطين المحتلة، وما ضاع حق وراءه مقاومة ومطالب.

وأضاف خلال ندوة نظّمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، اليوم، أن دور نقابة الصحفيين المصريين تاريخي، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتي حملت لواء الدفاع المستمر عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وعن المقدسات الدينية.

ووجّه السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين، على الندوة التي وصفها بـ "المبادرة الدافئة"، في هذا الوقت تحديدًا، الذي يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية.

وتابع: "أقدّم من خلالكم الشكر للإعلام المصري الشقيق، هذا الإعلام الوطني المهني، الملتزم بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، والحقوق الوطنية المشروعة له، القضية ليست قضيتنا نحن، ولكن هي قصيتكم منذ أن ولدت، ومنذ أن حّلت النكبة بالشعب الفلسطيني، فمصر هي الحاضنة والراعية، وخير من دافع ويدافع عن الشعب الفلسطيني".

ووجّه السفير الفلسطيني الشكر إلى مصر، شعبًا وحكومة وقيادة، وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم التاريخي الذي تقدّمه، وعلى مبادرة مصر في كل عدوان يتعرّض له القدس، والتي تبادر دائمًا من اللحظة الأولى، ليس لوقف العدوان فقط، ولكن لحقن الدماء أيضًا.