«مستقبل وطن» يدعم موقف الرئيس السيسي إزاء القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - أعلن حزب مستقبل وطن، دعم الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعبر عن الموقف المصري الواضح والحاسم تجاه القضية الفلسطينية، والمتضمن للرفض التام لأي مساعي لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الحزب في بيان له، بالوقف الفوري للتصعيد العسكري غير المبرر من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

كما طالب بسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع البيان: «يؤكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره وأعضاءه في شتى أنحاء الجمهورية، مشاعر المصريين التلقائية نحو مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأييد الرئيس تأييداً مطلقاً فيما أكد عليه من أن الأراضى المصرية والقضية الفلسطينية هي بمثابة خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منها بأي حال من الأحوال».